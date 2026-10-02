Zoe Armenteros 02 OCT 2026 - 08:45h.

El Sindicato de Inquilinas ha anunciado una concentración frente al Congreso durante la votación de los dos decretos de vivienda.

Última hora de las protestas por la vivienda: El Gobierno acuerda no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda

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Los de Junts no dan buenas noticias al Gobierno y rechazan respaldar los dos decretos de vivienda, aunque se abren a una propuesta de mínimos en el último momento. El Ejecutivo sigue adelante y los insta a retratarse junto a PP y Vox, que ya han dando su 'no' por adelantado a las medidas que que se votarán este viernes en el Congreso y que reclaman miles de personas en las plazas de las grandes ciudades españolas. Miembros del Gobierno y dirigentes socialistas ya valoran la posibilidad de que Sánchez dimita si la Cámara tumba los decretos, según publica El País.

Las manifestaciones siguen extendiéndose y en la Puerta del Sol, han amanecido expectantes, tras seis noches de protestas y con el incierto panorama de que todas sus esperanzas se derrumbe por la falta de apoyo a las medidas que, salvo sorpresa, no saldrán adelante.

Al conocerse la noticia, esta pasada noche, de que Junts votaría en contra, los manifestantes han mostrado su indignación, su rabia y la decepción: la plaza se llenó de gritos como: "PSOE y PP la misma mierda es", "No nos vamos, nos quedamos", "Aquí están los antifascistas", o "Ayuso dimite, el pueblo no te admite".

El Sindicato de Inquilinas ha anunciado una concentración frente al Congreso de los Diputados durante la votación de los dos decretos de vivienda. Intentarán recorrer los 300 metros que separa la Puerta del Sol de la Carrera de San Jerónimo.