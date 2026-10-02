Última hora de la protesta por la vivienda: miembros del Gobierno creen que Sánchez tiene que convocar elecciones el 29 de noviembre si no se aprueban los decretos
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado una concentración frente al Congreso durante la votación de los dos decretos de vivienda.
Última hora de las protestas por la vivienda: El Gobierno acuerda no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda
Los de Junts no dan buenas noticias al Gobierno y rechazan respaldar los dos decretos de vivienda, aunque se abren a una propuesta de mínimos en el último momento. El Ejecutivo sigue adelante y los insta a retratarse junto a PP y Vox, que ya han dando su 'no' por adelantado a las medidas que que se votarán este viernes en el Congreso y que reclaman miles de personas en las plazas de las grandes ciudades españolas. Miembros del Gobierno y dirigentes socialistas ya valoran la posibilidad de que Sánchez dimita si la Cámara tumba los decretos, según publica El País.
Las manifestaciones siguen extendiéndose y en la Puerta del Sol, han amanecido expectantes, tras seis noches de protestas y con el incierto panorama de que todas sus esperanzas se derrumbe por la falta de apoyo a las medidas que, salvo sorpresa, no saldrán adelante.
Al conocerse la noticia, esta pasada noche, de que Junts votaría en contra, los manifestantes han mostrado su indignación, su rabia y la decepción: la plaza se llenó de gritos como: "PSOE y PP la misma mierda es", "No nos vamos, nos quedamos", "Aquí están los antifascistas", o "Ayuso dimite, el pueblo no te admite".
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado una concentración frente al Congreso de los Diputados durante la votación de los dos decretos de vivienda. Intentarán recorrer los 300 metros que separa la Puerta del Sol de la Carrera de San Jerónimo.
PNV cree que rechazar los decretos de vivienda sería "un golpe" a la legislatura
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el rechazo del decreto en materia de vivienda supondría "un golpe" a la legislatura, pero admitie que el presidente, Pedro Sánchez, es "impredecible" y convocará elecciones "cuando más le convenga a él". Díez Antxustegi ha lamentado que, durante los últimos días, no se ha visto "la mejor versión de la política" porque "una cuestión tan importante" como el problema del acceso a la vivienda habría que "trabajarlo bien y negociarlo bien" y no "a golpe de titular, a salto de mata".
Coalición Canaria pide al Gobierno que convoque elecciones si el Congreso tumba los decretos de la vivienda
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que votará a favor de los decretos de vivienda, este viernes en Congreso, ha opinado que el Gobierno tendrá que decidir lo que hace, si no son capaces de "alcanzar un acuerdo de mínimos" para validarlos. Sobre las voces que creen que habría que adelantar las elecciones al 29 de noviembre, la única diputada del partido canario en la Cámara Baja, se ha mostrado favorable a que el Ejecutivo "convoque elecciones y que las urnas decidan. No podemos seguir aquí".
Amplío despliegue policial en los alrededores del Congreso
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pide a Junts que se abstenga: "Es la hora de la verdad"
La ministra ha hecho un último apelo a Junts: “Quedan unas horas para la votación. Espero que cambien de opinión, se vayan a la abstención y permitan la tramitación del decreto como proyecto de ley urgente”. Isabel Rodríguez, que defenderá uno de los decretos, el otro lo defenderá Pablo Bustinduy ha asegurado que "va a llegar la hora de la verdad para todos los diputados que tendrán que decirle al pueblo español y catalán si están con ellos o con los buitres.
El PP cree que la votación es una cuestión de confianza "encubierta" y pide elecciones
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado este viernes que la votación de los dos decretos sobre vivienda son "una cuestión de confianza encubierta" y que si decaen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe convocar elecciones.
En una entrevista en el programa de AR, poco antes de que comience el pleno en el que se votará la convalidación de los dos decretos del Gobierno sobre vivienda, que todo indica serán rechazados, Muñoz ha considerado que si finalmente decaen, se demuestra "que el gobierno no tiene una mayoría social representada por los diputados de este parlamento".
El ministro de Derechos Social, Pablo Bustinduy dice que Sumar está preparado para elecciones y serán un referéndum sobre vivienda
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado que las fuerzas de izquierda están preparadas ante un adelanto electoral y ha recalcado que las próximas elecciones "serán un referéndum" sobre la vivienda. Pablo Bustinduy ha reconocido que el "run run" de un posible adelanto electoral "está por todas partes", pero que es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nuestro programa político tiene un punto esencial que es el derecho a la vivienda".
(RTVE)
Yolanda Díaz rechaza hablar de la posibilidad de que Sánchez dimita
La vicepresidenta del Gobierno no ha querido responder a las preguntas en la SER sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones en noviembre "por discreción" .
PSOE y Sumar piden que las votaciones de los decretos de vivienda sean por llamamiento
Los grupos del PSOE y Sumar van a pedir que la votación de los dos decretos sobre vivienda sea por llamamiento. Esto significa que los diputados votarían en voz alta; sus señorías serían llamando uno a uno, expresando su 'sí', 'no' o abstención, en vez del voto desde el botón habilitado para las votaciones en cada escaño. Este procedimiento deberá repetirse dos veces, una por cada decreto de vivienda que se somete a votación.
Asi reaccionaron los acampados en diferentes ciudades de Españ al 'no' de Junts: "No piensan en la gente"
Miles de personas que participan en las protestas por la vivienda en diferentes ciudades de España reaccionaron con indignación al rechazo de Junts a los decretos de la vivienda.
Miembros del PSOE y ministros del Gobierno creen que Sánchez debe convocar elecciones si no salen adelante los decretos
Fuentes del Partido Socialista y ministros del Gobierno han hecho público la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas si los decretos de vivienda no salen adelante, según ha adelantado El País. Los dirigentes del PSOE consultados por esta fuente, creen que tras si fracasa la iniciativa para aliviar el problema de los alquileres en España, se abriría una posibilidad de canalizar el malestar social a través del voto en contra de los partidos de derechas, opuestos a las medidas de vivienda.
Junts entregará una propuesta propia de decreto de vivienda si el Gobierno retira los dos
Junts vuelve a tensar su pulso con el Gobierno y ha anunciado que entregará este viernes al Gobierno una propuesta de real decreto ley propia en materia de vivienda, que tiene ya preparada y que espera que sirva de "punto de partida" si el PSOE quiere avanzar hacia una solución "real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario". Fuentes de la formación catalana, que subrayan que es una propuesta "amplia y técnicamente solvente", que actúa "con contundencia" contra los fondos buitre y protege a todas las familias.
La Policía coloca vallas en torno al edificio del Congreso
Agentes de la Policía Nacional han comenzado a perimetrar con vallas las calles cercanas el edificio del Congreso de los Diputados, a falta de una hora del comienzo de la concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas. La Policía despliega seis furgones ante la sede de la Cámara Baja. El mayor punto de contención se concentra entre la carrera de San Jerónimo, el Congreso y la calle Cedaceros, ante la manifestación prevista por la carrera de San Jerónimo.
Junts cambia de estrategia, tras su no a los decretos: anuncia que presentará una propuesta del mínimos al Gobierno
Junts cambia de estrategia, tras su 'no' a los dos decretos de vivienda y anuncia que presentará una propuesta del mínimos al Gobierno. ' El Ejecutivo de Sánchez, este viernes, se la juega en en el Congreso, aunque ahora los independentistas catalanes dan un giro de guion en el último momento que podría cambiar el desenlace de la votación de las normas aprobadas por el Consejo de Ministros.
(FUENTE 'RAC 1' )