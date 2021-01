Nueva York se queda sin vacunas y suspende su plan de vacunación

La falta de vacunas contra el coronavirus no es sólo un problema en Europa, también está siendo el principal dolor de cabeza al otro lado del Atlántico. Ayer martes, el alcalde de Nueva York. Bill de Blasio, anunció que la ciudad se había quedado casi sin vacunas y que, por lo tanto, se suspendía el ambicioso plan de vacunación que el Ayuntamiento había organizado, utilizando para ello hasta las instalaciones de varios estadios.

De Blasio apuntó en rueda de prensa que la ciudad ya sólo dispone de 7.700 dosis de vacunas contra la covid19. El edil ha pedido a las autoridades federales poder utilizar las vacunas reservadas para la aplicación de la segunda dosis, aún a riesgo de que los ya vacunados no puedan recibirla tras pasar los días necesarios tras la primera inyección. El alcalde afirma que cuentan con 100.000 dosis reservadas para este fin.



"Estamos atascados, no podemos realizar vacunaciones porque no tenemos suficientes vacunas", explicó el alcalde de Nueva York, que se ha visto obligado a suspender su ambicioso plan de inmunización. Un plan para el que había anunciado la apertura de los estadios de la ciudad, el de los Yankees y el Citi Field, para aplicar las vacunas de forma masiva. Ahora, las citas para vacunar se han cancelado por la falta de dosis.