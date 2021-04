Al menos 15 pacientes de covid muertos en una localidad de Perú por falta de oxígeno en hospitales

Vitonera ha denunciado que el Gobierno se comprometió a construir un hospital modular que no se ha terminado todavía. "No tiene las camas UCI que dijo, no tiene la planta de oxígeno, tiene un isotanque de almacenamiento de oxígeno, pero al crecer el número de pacientes infectados, esta carga de 10.000 metros cúbicos disminuye", ha explicado el alcalde en declaraciones a la emisora peruana RPP.