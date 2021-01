"En cierto modo, es una bendición que murieran con pocos días de diferencia, porque no puedo imaginar cómo mi madre se las habría arreglado sin el amor de su vida. Eran inseparables, dos guisantes en una vaina, que no habrían podido vivir sin el otro", aseguró su hija, Caroline, de 43 años. Además, reveló que su padre había sido diagnosticado con un tumor cerebral muy agresivo el pasado mayo y los médicos les habían dicho que no sobreviviría más allá de 2021.