Una mujer da a luz a 10 bebés, siete niños y tres niñas

Hasta el parto, que se ha adelantado dos meses, Gosiame Thamara Sithole sufrió dolores en las piernas y acidez de estómago. Los dos niños que los médicos no habían detectado estaban en el “conducto erróneo”, según ha comentado la madre tras el parto.

Otro parto múltiple con nueve bebés

La doctora Dini Mawela, subdirectora de la escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Sefako Makgatho, al norte Pretoria, ha explicado que los partos múltiples con tantos niños suelen responder a tratamientos de fertilidad pero no es el caso de Sithole. "Es una situación bastante única. No sé con qué frecuencia sucede. Conlleva un riesgo extremadamente alto", apunta la doctora. "El peligro es que, como no hay espacio suficiente en el vientre para los bebés, tendrán la tendencia a ser pequeños".