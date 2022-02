Informativos Telecinco habla con los agentes peruanos que rescataron a Patricia Aguilar de una secta

Patricia fue encontrada en condiciones deplorables junto a otras dos chicas y una decena de niños, entre los que estaba el hijo que tuvo con su captor, y liberada por dos agentes de la Policía Nacional peruana que hablan por primera vez para Informativos Telecinco. "Ella al vernos, entendió que su cautiverio ya estaba próximo a terminar", apunta uno de los agentes, Cristian Jesús Barquei. Por su parte Luis Alfonso Capcha, apostilla que “la encontramos muy ida, no estaba bien alimentada, estaba muy delgada. Patricia en un primer momento estaba muy fría, se entendía que no expresaba mucha emoción, de gratitud o de sorpresa ante el rescate".