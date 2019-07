Un policía nacional de vacaciones detiene a un hombre en Nueva York por agredir a un policía

Un policía nacional en plenas vacaciones de Nueva York no pudo evitarlo. Vi a un hombre agredir a un policía en Nueva York y reaccionó. No dudó en ir a por el agresor y retenerlo. El agente americano estaba recriminando a un ciudadano su comportamiento y recibió un cabezazo que lo dejó aturdido. Miles de personas que se encontraban en la plaza de Times Square vieron la actuación del policía español.

El hombre llevaba un perro grande sin correa y eso es lo que motivó la discusión con el agente. Llegó el cabezazo y la cosa no habría acabado ahí si no hubiera sido por la valentía del agente español. Una vez en el suelo, el agente americano intentó poner los grilletes al hombre pero no pudo, seguía aturdido, así que el policía nacional tomó la iniciativa y lo esposó. Todo acabó con un sonoro aplauso de la gente que se encontraba en la plaza.