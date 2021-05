Una profesora estalla contra un alumno al no llevar mascarilla: "¡No me importa si estás vacunado, idiota!"

Al ver esta escena, la profesora le pidió que se pusiese la mascarilla ya que es obligatorio su uso en los colegios e institutos de la zona. Sin embargo, el estudiante hizo oídos sordos y prefirió continuar la clase sin ponerse su mascarilla. Al ver que el alumno no le hacía caso, la maestra volvió a pedirle que llevase a cabo las medidas se seguridad para evitar la propagación del virus.

Por su parte, el alumno se volvió a dirigir a su profesora y le declaró que no iba a ponerse la vacuna ya que se había vacunado contra el coronavirus. En ese momento, la maestra no aguantó más, dejó de dar clase y se aproximó hasta el estudiante al que le dijo: "¡No me importa si estás vacunado, idiota!".