Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han admitido por primera vez este viernes que no todas las mascarillas ofrecen la misma protección frente a la covid. La institución sanitaria publicó su última actualización sobre mascarillas y aseguran que las de tela son las menos efectivas , a diferencia de las mascarillas N95 y KN95.

Los CDC no habían recomendado a la población general el uso de mascarillas N95 por miedo a que estas mascarillas faltaran en ambientes quirúrgicos y de cuidados de salud. No obstante, aseguran que la escasez no es ahora una preocupación, según los medios locales.