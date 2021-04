Reino Unido pone en marcha el pasaporte covid y ofrece dos pruebas rápidas gratuitas a la semana

No es la única medida, también a partir del próximo viernes el Gobierno ofrecerá a todos los mayores de edad la posibilidad de someterse a dos pruebas rápidas y gratuitas de COVID a la semana. El objetivo es la detección de asintomáticos y así romper la cadena de transmisión del coronavirus y sus variantes. Escocia, Gales e Irlanda del Norte por ahora no se han sumado a esta medida.



Boris Johnson detallará este lunes los planes para permitir viajes al extranjero sin correr riesgos de una nueva ola de contagios. Un semáforo marcará los países de destino con los colores verde, ámbar y rojo por su riesgo de contagio y su programa vacunal. Este semáforo marcará la necesidad o no de guardar cuarentenas cuando se regrese a Reino Unido.



Durante este mes el Gobierno británico pondrá en marcha el llamado pasaporte COVID en cines y eventos deportivos, a modo de ensayo con el objetivo de determinar si funciona cómo medida para evitar los contagios en lugares público con gran afluencia de público.



Certificados para demostrar que se está vacunado, que se tiene un test negativo o anticuerpos por haber superado la enfermedad.

Hasta la fecha más de 31 millones y medio de británicos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus.