El profesor Erik Bucy , un experto en lenguaje corporal de la Texas Tech University, ha dicho en declaraciones a The Sun Online que ve a "un Putin asombrosamente debilitado en comparación con el hombre que observamos hace unos años".

Vladímir Putin cerca a los últimos de Mariúpol: "Que no entre ni salga una mosca"

Ucrania y Estados Unidos no reconocen la toma de Mariúpol anunciada por Rusia

EEUU y Ucrania no reconocen la toma de Mariúpol

Vladímir Putin cerca a los últimos de Mariúpol: "Que no entre ni salga una mosca"

Ucrania y Estados Unidos no reconocen la toma de Mariúpol anunciada por Rusia

EEUU y Ucrania no reconocen la toma de Mariúpol

Vladímir Putin cerca a los últimos de Mariúpol: "Que no entre ni salga una mosca"

Ucrania y Estados Unidos no reconocen la toma de Mariúpol anunciada por Rusia

EEUU y Ucrania no reconocen la toma de Mariúpol

“Un presidente físicamente capacitado no necesitaría mantenerse apoyado con una mano extendida para hacer palanca y no estaría preocupado por mantener ambos pies plantados en el suelo. Este no es un retrato de un Putin saludable, sino uno que parece cada vez más débil y apenas capaz de mantenerse erguido ", añade.