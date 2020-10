Samuel Paty, el profesor decapitado en París, un apasionado de la docencia y muy querido por sus alumnos

Uno de los detenidos, autor de un vídeo que pedía represalias

Al parecer, antes de enseñar estas imágenes, el profesor advirtió a sus alumnos para que quien desease abandonase el aula. No obstante, no todos los padres se lo tomaron como una muestra de respeto. De hecho, de entre las nueve personas que han sido detenidas, se encuentra Brahim Chnina, el padre de una de sus alumnas que, el 9 de octubre publicó un vídeo en las redes sociales acusándo a Paty de echar a su hija de clase, según ' Valeurs Actuelles' .

"Decidí hacer este vídeo para contarles que mi hija está conmocionada por el comportamiento de su profesor, ya no me gusta usar esa palabra, es un delincuente que se supone que les enseña historia y geografía. Esta semana, se tomó la libertad de pedir a los estudiantes musulmanes que levantaran la mano y les dijo que se fueran", relató, añadiendo que "mi hija se negó, preguntando por qué. Le dijo que iba a mostrar una imagen que podía impactarlos. Algunos estudiantes salieron, pero no mi hija. Efectivamente, mostró a un hombre desnudo y dijo que era el profeta… El profeta de los musulmanes".