Las grúas siguen retirando coches abandonados por la nevada en Madrid

Más de 30 grúas trabajan intensamente en las principales vías madrileñas para retirar los coches abandonados el pasado viernes, cuando cientos de conductores se vieron atrapados en carretas de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de los propietarios un correo y una web para localizar sus vehículos. El consistorio insiste en que el servicio es gratuito y pide a todos los conductores que no se acerquen a recogerlos hasta que a finales de semana la situación meteorológica mejore, una vez pasado el temporal.



Bomberos y operarios de grúas no dejan de rescatar coches de las calles y circunvalaciones de la capital. No es un trabajo sencillo, ya que primero hay que desenterrar a la mayoría de los vehículos, cubiertos por una extensa capa de hielo. Primero se utilizan las palas y luego se colocan los patines bajo las ruedas para poder subirlos a cada grúa. Llevan ya más de 400 vehículos retirados y almacenados en 6 depósitos municipales.