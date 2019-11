Un niño de ocho años que lleva cuatro ayudando a los veteranos de guerra

La idea de cómo comenzó todo lo ha contado Tyler en la presentación de su cuenta en Go Fund Me en 2016. "Hacer algo especial para los veteranos de guerra comenzó después de que comencé a preguntarle a mi madre por qué algunos veteranos no tienen hogar". "Después de hablar con mi madre, realmente quería ayudar a construir casas para los veteranos, pero decidimos trazarnos un objetivo más realista. Así que se nos ocurrió la idea de hacer kits de higiene y aseo personal con tarjetas de agradecimiento para dar a los veteranos necesitados."