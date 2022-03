Última hora de la guerra en Ucrania: más de un millón de niños ha huido desde que empezó la invasión, según UNICEF

11:41 H El FMI advierte de la bancarrota de Rusia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha admitido que la bancarrota de Rusia "ya no es un evento improbable" a raíz de las sanciones aplicadas al país, que sufrirá una "recesión profunda" por la guerra con Ucrania, cuyo impacto supondrá una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento mundiales de la institución.

"El incumplimiento ('default') de Rusia ya no es un evento improbable", reconoció Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI durante un encuentro con la prense a propósito de la situación en Ucrania, donde explicó que "no es que Rusia no tenga dinero", sino que las sanciones aplicadas imposibilitan a Rusia usar este dinero. "No voy a especular sobre lo que puede suceder o no, pero solo quiero decir que no hablemos más del incumplimiento de pago de Rusia como un evento improbable", añadió.