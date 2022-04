Vladimir Putin podría sentarse algún día en el banquillo por crímenes de guerra en Ucrania

Pese a la máxima latina "Inter arma enim silent leges" (Cuando las armas hablan, callan las leyes), atribuida a Cicerón, en la guerra "no todo vale" , advierte este profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Pero un paso "fundamental" en el proceso de afirmación de la responsabilidad penal por la violación de "las leyes de la guerra", según este catedrático, fue la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del Estatuto de Roma de 1998 , un órgano formado por representantes de 123 Estados con competencia de carácter general y no limitada a un territorio o un conflicto determinado.

Y es que a pesar de que Ucrania no firmó el Estatuto de Roma , en 2013 aceptó la competencia de la Corte respecto de los c rímenes de guerra que se pudieran cometer en su territorio, explica.

A su juicio, es "evidente" que en Bucha se han cometido "gravísimos actos contra la vida y la integridad de personas protegidas en un conflicto armado", que son aquellas que no participan directamente en las hostilidades.

Según detalla, el derecho internacional penal establece la responsabilidad del superior militar o civil (el líder) por los crímenes cometidos por sus subordinados, pero para acreditarlo es necesario comprobar que, o bien esa persona dio la orden o bien, sabiendo de su existencia, no adoptó las medidas para impedirlo.

"Es imposible que las autoridades rusas no conozcan" lo que está ocurriendo. El que Vladimir Putin o el ministro de Defensa estén en Rusia "no excluye que no sean responsables de la comisión de esos crímenes en territorio ucraniano".