Un grupo de vecinos impide que una parroquia de Badalona, Barcelona, acoja a desalojados del Instituto B9

El Govern catalán ofrece ayuda al Ayuntamiento de Badalona para poner en marcha un albergue para los desalojados del B9

BadalonaUn grupo de vecinos situados a las puertas de la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) bloquea desde última hora de la tarde de este domingo la llegada de una quincena de migrantes desalojados hace unos días del antiguo instituto B9 de la ciudad hasta ese lugar, que les debía acoger para pasar la noche.

En torno a medio millar de vecinos, en algunos momentos hasta un centenar, se han situado a las puertas de ese lugar para impedir la llegada de esos migrantes.

Momentos de tensión

La concentración vecinal, durante la que se han vivido algunos momentos de tensión, ha impedido también que se pudiera descargar parte del material necesario para que pernocten allí esos 15 migrantes en situación de especial vulnerabilidad.

En un clima de tensión, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha acudido al lugar en torno a las 21 horas y está hablando con los vecinos para intentar rebajar la tensión. Les ha pedido que dejen que esos migrantes pasen esta noche con el compromiso de que hablará a primera hora de la mañana con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, para encontrar un lugar alternativo.

Algunos vecinos apostados a la puertas de la parroquia han asegurado que los inmigrantes traerán inseguridad y otros reclaman más atención institucional para los locales y no para "los de fuera".

Este dispositivo de acogida de emergencia está organizado por un grupo de entidades sociales, entre ellas Cáritas y Creu Roja, con el respaldo de la Generalitat.