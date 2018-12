Aya Ben cantó un quinto premio, el 508, en la quinta tabla del Sorteo de 2017. Sin embargo, es recordada como "la niña de los mil euros" por su particular forma y entusiasmo al cantar la pedrea. Ya desde el primer alambre, la niña se había metido al público en el bolsillo porque su estatura la obligaba a inclinarse completamente sobre la mesa para llegar a introducir las bolas premiadas en su sitio.

Aya Ben alargaba el canto de "mil euros" durante la maniobra y más allá del micrófono, despertando sonrisas cómplices y aplausos entre el público, que la ovacionó como si hubiese cantado 'El Gordo' y la despidió en pie al grito de 'Tú sí que vales'. No fueron los únicos, en Twitter su nombre no tardó en convertirse en trending topic y eso, a pesar de la confusión inicial en las listas difundidas por LAE, que no recogían un cambio de última hora en el orden de las tablas.