El rey Felipe VI en su discurso de Navidad 2022 dice no a la división, el deterioro de la convivencia y la erosión institucional

El Rey Felipe VI en su discurso de Navidad de 2022 dejó las cosas claras sin estridencias. Y fue rotundo. Todas las democracias están en riesgo en el mundo de hoy y la nuestra también. No nos creamos que no y juguemos a los dados. Y tres factores que vemos a diario en nuestro Congreso y en la sociedad española son una prueba fehaciente de ello. "La división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones" , son los tres grandes riesgos a los que se enfrenta una democracia, según ha señalado Felipe VI en su discurso de Navidad. Los tenemos todos hoy, con una sociedad y un Congreso a la gresca, con una convivencia donde ya hay más enemigos que ciudadanos y pluralidad y con una erosión institucional en todos los estamentos -el más sangrante el espectáculo en la renovación del CGPJ y el TC- donde se busca que las instituciones estén de parte en vez de en beneficio de la sociedad. Malo.

Lo ha dejado claro el rey Felipe VI en su discurso: "un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece". Vamos por el camino contrario, y cada vez a más velocidad.