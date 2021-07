Alberto Núñez Feijóo revalida por quinta vez su liderazgo en el PPdeG con un 98,3% de apoyo

El jefe de filas de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo , ha revalidado este sábado por quinta vez su liderazgo en el PPdeG con el apoyo del 98,3% de los algo más de 800 compromisarios que se desplazaron al Multiusos do Sar compostelano en un congreso marcado por la pandemia , y en el que, sumando los invitados, se superaron los 1.100 asistentes, un aforo mucho menor de lo que es habitual en este tipo de citas del PPdeG.

No hubo compromiso expreso, sin embargo, de ser el candidato a la Xunta en 2024, aunque muchos dirigentes gallegos se lo han pedido incluso públicamente este sábado. Su reelección de este sábado le blindaría para ello y en todo caso, coincidiendo con su reelección, ha optado por inclinarse hacia el mensaje de la continuidad, en el que también incide con su propia lista, en la que esquiva pistas sucesorias. A los suyos les ha pedido también no anticipar "debates" que no tocan.