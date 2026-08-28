Raquel Noya A Coruña, 28 AGO 2026 - 04:30h.

La esquela de Fernando Otero, fallecido a los 58 años, se ha viralizado entre la afición blanquiazul

El mensaje ha provocado numerosas reacciones entre los deportivistas en redes sociales

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Hay epitafios que condensan toda una vida en unas pocas palabras. Desde el célebre “Perdonen que no me levante”, atribuido a Groucho Marx, hasta frases que se han convertido en parte de la memoria colectiva, las últimas palabras dedicadas a una persona acaban resumiendo, muchas veces, cómo vivió su vida y cómo desea que la recuerden.

En A Coruña, una esquela ha conseguido hacerlo de una manera especialmente nostálgica: hablando del Deportivo de La Coruña. La despedida de Fernando Otero, fallecido a los 58 años, se ha convertido en objeto de comentarios entre los aficionados blanquiazules por una frase que resume, con humor y cariño, una vida marcada por el deportivismo, como la de tantos coruñeses y coruñesas.

“No llegó a jubilarse, pero sí pudo ver al Dépor ascender a Primera”. Ese es el mensaje que ha llamado la atención en redes sociales y que muchos seguidores han interpretado como el mejor reflejo de lo que significa el Deportivo y ser deportivista en esta ciudad.

Una vida siguiendo al Dépor

Fernando Otero pudo disfrutar de algunos de los capítulos más importantes de la historia del club. Vivió los años en los que el Deportivo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del fútbol español, con una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.

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También fue testigo de los años más complicados: el descenso desde la élite, las dificultades posteriores y la caída hasta Primera Federación pusieron a prueba la fidelidad inquebrantable de una afición acostumbrada a celebrar grandes noches en Riazor.

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Pero el vínculo con un equipo de fútbol no desaparece cuando llegan los malos resultados, y Fernando tuvo tiempo de contemplar el regreso del Deportivo de A Coruña a Primera División, una alegría que finalmente quedó incorporada a su despedida publicada en redes.

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Una frase que ha conquistado a los deportivistas

La esquela ha comenzado a circular por redes sociales y las reacciones de los aficionados no han tardado en llegar. Muchos han visto en sus palabras una forma muy reconocible de entender la relación entre A Coruña y su equipo.

“Que la tierra le sea ligera y que disfrute de la compañía de Arsenio y otros cuantos que sienten tanto al Dépor”, escribió un usuario, en referencia a figuras vinculadas al club. Otros comentarios siguieron la misma línea, con mensajes como “DEP cuánto sufrimos”, o el característico “Forza DEP”, mezclando el respeto por el fallecido con el particular sentido del humor de la afición blanquiazul.

Del sufrimiento al regreso a Primera

La historia reciente del Deportivo permite entender por qué esa frase tiene un significado especial. La afición pasó de celebrar títulos y noches históricas a acompañar al equipo durante una larga travesía por categorías inferiores.

El regreso a Primera supuso, por ello, mucho más que un ascenso deportivo. Para muchos seguidores veteranos fue la oportunidad de volver a ver al club donde siempre lo habían conocido “y donde debe de estar”, aseguran los más nostálgicos.

Fernando fue uno de ellos. No pudo llegar a disfrutar de su jubilación, pero sí pudo marcharse habiendo visto de nuevo al Dépor entre los grandes. Y quizá por eso la esquela ha terminado convirtiéndose en algo más que una despedida: en unas pocas palabras ha quedado retratada una manera muy coruñesa de vivir el fútbol, incluso hasta el último momento.