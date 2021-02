El alcalde de Quer dona su sueldo para afrontar los gastos de la pandemia de coronvirus

El alcalde de Quer (Guadalajara), José Miguel Benítez , no cobrará su sueldo para destinarlo a los gastos derivados de la pandemia de coronavirus . Son 28.000 euros. No es la primera vez que este alcalde hace algo así. Él mismo ha recordado que durante las dos legislaturas que lleva como alcalde solo ha cobrado su salario durante año y medio.

"Como he dicho muchas veces, yo no vivo de la política y durante estos casi seis años que llevo de alcalde lo he demostrado. Solo he cobrado sueldo del ayuntamiento un año y medio y creo que quienes estamos al frente de los ayuntamientos tenemos que dar ejemplo", ha declarado el alcalde de Quer, una localidad de unos 850 habitantes



"Ahora hay mucha gente que lo está pasando mal económicamente por culpa de la crisis sanitaria, por eso, igual que pedimos siempre el esfuerzo de todos para poder salir de esta situación, nosotros debemos hacer un esfuerzo adicional", ha argumentado Benítez.



"Por supuesto, quiero dejar claro que no cobraré de ninguna administración pública, ni de ningún partido político durante este año, y haré lo que he estado haciendo toda mi vida, trabajar para ganarme la vida", ha sentenciado el edil.