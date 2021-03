Almeida cuestiona los conocimientos epidemiológicos de Revilla tras decir que Madrid será una "bomba" covid

Almeida ha aseverado que " no es bueno para nadie que desde otras comunidades autónomas se señale a Madrid ". "Desconozco sus conocimientos epidemiológicos, pero conviene no señalar a los demás. Estoy seguro de que Revilla en Cantabria hace todo lo posible por parar la pandemia", ha trasladado ante los medios de comunicación durante su visita a la calle de Bravo Murillo.

"No es descartable que haya una cuarta ola"

"Hay siete millones de madrileños que no podemos salir de Madrid y hay que dar alternativas suficientes. La presidenta trata de que los madrileños no se acerquen en desbandada", ha explicado a continuación. Almeida ha asegurado que "no es descartable que haya una cuarta ola" pero hay que trabajar por que "no tenga la dimensión que tuvieron las anteriores".