Gabilondo: "Nos gusta debatir y disentir y si llegamos a un acuerdo no nos asustamos"

Gabilondo se ha opuesto completamente a hacer las elecciones de Madrid un escenario de confrontación: “Discutir no es lo que más nos gusta. Sí nos gusta conversar, disentir, y si llegamos a acuerdos no nos asustamos, que también me parece interesante, ha dicho, defendiendo a su candidatura y a su grupo de trabajo.



Gabilondo insiste en que no quiere unas elecciones donde predomine el fanatismo. Al contrario, dice que pretende “oponerse” a que sea eso: “Creo que la controversia cuando es pura confrontación no conduce a nada bueno para la sociedad. Pretendo representar y recoger y postularme vinculado a quienes dicen que esto no puede ser. Me opongo frente a esta confrontación. La mayoría de los ciudadanos no la quieren y hay que abrir espacio para que paremos esta confrontación”.