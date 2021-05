Ángel Gabilondo: "Obviamente los resultados no son buenos y no los esperábamos"

"Siempre he intentado en este tiempo afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, que me parece lo más decisivo. He tratado de ofrecer propuestas sosegadas. A veces he tenido dificultades para abrirme paso, para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlo porque esos problemas están ahí, y esperemos que entre todos, cada uno donde nos corresponda afrontemos y resolvamos esos problemas. No he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado. Lo hemos intentado, pero parece que las cosas han ido planteadas en otros términos. No descalifico a nadie porque haya sido así. Siempre hemos entendido que lo primero son resolver los problemas de la ciudadanía y lo seguiremos haciendo. Seguiremos trabajando como yo creo que ha de hacerse para evitar la confrontación. Madrid no necesita eso, necesita estar unida. Todos tenemos un desafío muy grande en medio de una pandemia. Necesitamos una gran recuperación social y económica y vamos a seguir luchando por eso estemos donde estemos. Yo soy Ángel Gabilondo, y este es el Partido Obrero Socialista Español", ha subrayado.