Cómo afrontar la pérdida de un hogar: la lava se dirige a la playa de Los Guirres

La coordinadora de todo este operativo explica que estos días están lidiando con ataques de pánico, estados de conmoción, gente que "no se lo termina de creer", quienes por la ansiedad comen mucho y otros no prueban bocado, o unos que duermen demasiado para evadir el tiempo y otros son presa del insomnio. Pero García no tiene duda de que la incertidumbre es "el peor de los estados" en los que puede estar una persona. Y esa incertidumbre es la que viven quienes han sido desalojados de los núcleos de población que más riesgo corrían y no saben, a ciencia cierta, si su casa sigue en pie o si quedó sepultada bajo la lava.