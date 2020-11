El apoyo de EHBildu a los PGE, entre "dolorosas sensaciones" y el "sentido común"

El apoyo de EHBildu a los presupuestos lo anunciaba Arnaldo Otegi y la cadena de reproches se sucedía. No solo de la oposición, sino también de algunos barones socialistas . El presidente de Extremadura, Guillermo F ernández Vara, ya ha dicho que tiene una “dolorosa sensación”.

Son cinco los votos que tiene la izquierda abertzale y que podrían alejar a los 10 de Ciudadanos. No obstante, la formación que dirige Inés Arrimadas, asegura que seguirá negociando. Sus líneas “naranjas” son que no se elimine el castellano como lengua vehicular en la educación catalana y que no haya un referéndum.