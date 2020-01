Arrimadas intenta ridiculizar a Adriana Lastra con un cartel cuestionando su currículum

En su intervención durante la segunda jornada del debate de investidura en la Cámara Baja, Lastra ha criticado a Arrimadas por haber instado a los diputados socialistas a no apoyar con sus votos al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez , si rechazan sus pactos con Unidas Podemos, ERC y el PNV.

Otro dirigente de Ciudadanos, el portavoz adjunto de la Gestora y exdiputado Joan Mesquida, ha incidido en las críticas a Adriana Lastra y, a través de un mensaje de la red social Twitter, ha subrayado que la 'número dos' del PSOE no tiene "formación ni experiencia fuera de la política". En su opinión, la portavoz socialista "llega muy bien a fin de mes con sus más de 6.000 euros limpios al mes", pero "si no fuera por Sánchez seguro que no llegaría a fin de mes".