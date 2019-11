La Audiencia Nacional ha confirmado que los interinos tienen que opositar para conseguir una plaza fija

La Asociación Nacional de Interinos y Laborales pretendía que los interinos no tuvieran que recurrir a las oposiciones para acceder a un puesto fijo dentro de la Administración, sino que prevea un concurso específico de méritos, sin oposición. En el caso del personal indefinido no fijo, ANIL reclamaba en su recurso una indemnización para aquellos empleados que no obtengan plaza en las convocatorias de provisión de los puestos que ocupan.