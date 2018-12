Más en siete meses que Rajoy en siete años. Es lo que cree Sánchez que ha hecho en la Moncloa . El mismo que criticaba a Rajoy por sus balances triunfalistas no se ha quedado corto y ha vuelto a pedir tener una oposición responsable. Sánchez , que durante la moción de censura, dijo que convocaría elecciones lo antes posible sigue intentado agotar la legislatura y tampoco renuncia a seguir con el diálogo con Torra.

Más en siete meses que Rajoy en siete años

Los 21 puntos de Torra son solo un monólogo

En relación a los 21 puntos que este le puso encima de la mesa en el Pedralbes, y de los que el Gobierno no ha informado porque lo importante fue el comunicado oficial, el presidente cree que todo lo que se salga de la Constitución no es más que un mero monólogo de una de las partes. Es decir, que no vale nada. Veremos lo que opina Torra al respecto.