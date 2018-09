España no dará batalla por Gibraltar en las conversaciones sobre el Brexit

Borrell ha puntualizado que esta postura no supone "ninguna renuncia" sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero ha remarcado que el diálogo sobre el "brexit" no es el marco adecuado.

Borrell ha puntualizado que esta postura no supone "ninguna renuncia" sobre la reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero ha remarcado que el diálogo sobre el "brexit" no es el marco adecuado. "Desde luego, no está en los objetivos de este ministerio en las negociaciones sobre Gibraltar la cuestión de la soberanía", ha asegurado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para hablar de Nicaragua y del problema aduanero con Marruecos en Melilla. Borrell se ha referido a este asunto a preguntas del portavoz del PP, José Ramón García Hernández, sobre la posición del Gobierno de España respecto a Gibraltar.