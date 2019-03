Casado quiere a Rivera "de ministro de Exteriores" y provoca a C's: "No es tiempo de ir de sobrados"

La campaña no ha arrancado oficialmente pero todas las cartas ya están sobre la mesa y cada evento político o cada acto público constituyen una ocasión para allanar el camino destinado a conducirles hasta los comicios generales del 28A. Desde la oposición a Pedro Sánchez, Albert River ha tendido la mano a Pablo Casado para la coalición, una idea que éste aprueba para evitar la dispersión del voto de centro-derecha, algo . Sin embargo, lo primero que ha hecho el líder del PP al contestar a su homólogo en Ciudadanos ha sido marcar las distancias: "Sería muy buen ministro de Exteriores", ha dicho, marcando las distancias con Rivera en una contestación que no ha sentado nada bien a la formación naranja. "No es tiempo de ir de sobrados" ni de "repartir cargos", han respondido.

“Yo agradezco mucho que empecemos a tener claro que la dispersión delle puede revalidar la mayoría a, pero habría que haberlo dicho antes. Porque cuando yo lo dije hace un mes, tardaron media hora en lanzar un teletipo diciendo que no lo aceptaban. Por tanto, Gobierno de coalición entre las formaciones de centro-derecha. Me parece muy bien”, ha dicho, antes de lanzarle un ofrecimiento que no ha sentado demasiado bien entre las filas de la: “Yo creo quesería un excelente”, ha dicho, aprovechando para destacar que éste “llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México y contra la actuación de senadores franceses”, en referencia a las exigencias del presidente mexicano, Lopez Obrador, tras su carta para que el rey pidiese perdón por la conquista y, por otro lado, a losen Cataluña.

No solo eso. En Melilla, lugar desde el que ha pronunciado ese discurso, el líder del PP ha dudado, no obstante, del ofrecimiento del presidente de Ciudadanos de gobernar juntos tras las elecciones, reprochando el cambio de posiciones de Rivera, al que ya en sucesivas ocasiones han acusado de “veleta”.

Hay quienes pueden entender que las palabras del líder de la formación naranja son “una táctica para ocultar lo que en otras ocasiones se ha hecho, que ha sido pactar con el PSOE cuando han podido, como en el año 2015, cuando dijeron que no iban a pactar con Pedro Sánchez y pactaron e incluso pidieron a Pablo Iglesias que le apoyaran; o en el 2016 cuando dijeron que no iban a pactar con Mariano Rajoy y afortunadamente lo acabaron haciendo; o en Andalucía, donde dijeron que no iban a pactar con Susana Díaz y pactaron con Susana Díaz", ha dicho, sin por ello descartar su visto bueno a evitar la dispersión del voto de centro-derecha para que no juegue en favor de Sánchez.