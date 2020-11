"Eres joven, no inmortal": Madrid recurre a los 'influencers' en un campaña para concienciar del virus

La Comunidad de Madrid ha recurrido a la colaboración de "influencers" y personajes públicos a los que siguen los jóvenes para concienciar sobre el peligro de la covid-19 y el riesgo de no cumplir las medidas sanitarias, a través de un vídeo en el que recuerdan que "ser joven no te protege".

Con el lema "Ser joven no te protege de la covid-19" , el vídeo anima a adolescentes y jóvenes a "pensar, escuchar y reflexionar" sobre el aumento de la incidencia de la enfermedad en esta franja de edad, teniendo en cuenta que desde que comenzó la pandemia se han detectado más de 53.000 casos de covid-19 entre jóvenes de la región.

Entremezclados con imágenes reales grabadas en ucis para mostrar la situación diaria de los hospitales, los "influencers" lanzan los mensajes "eres joven, no inmortal", "tu positivo puede ser muy peligroso", "vuestra diversión nos condena a todos", "esto no es un juego" o "te crees invencible, pero no lo eres".