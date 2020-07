El ‘Caso Merlos’ de Cantabria: un concejal del PSOE se ducha durante un pleno del ayuntamiento online

🎥VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo

En los últimos minutos de la videoconferencia

Cuando Bustillo salió de la ducha y se le vio completamente desnudo, sus compañeros se dieron cuenta y trataron de alertarle: “Que alguien avise a Berni. ¿No se puede apagar la cámara o algo?” y, aunque el alcalde de Torrelavega pidió que no se difundieran las imágenes, finalmente, se han hecho virales y el concejal ha presentado su dimisión.

«Hoy, como cada, día mi cargo está a disposición de mi partido. Sin embargo, no podría dejar de lamentar que el fin de mi vida política, que siempre he considerado transitoria, tenga que ver con mi desnudez, que en el fondo no es para tanto», ha asegurado en su carta de dimisión.