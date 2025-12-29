Alberto Rosa 29 DIC 2025 - 18:53h.

El Club de Fútbol Malvarrosa y el Patacona C.F. han trasladado su dolor y pésame a las familias de la menor

La madre de la familia de españoles desaparecidos en Indonesia identificó el cadáver de su hija: no se separa del muelle durante la búsqueda

La tragedia del naufragio de una embarcación en Indonesia, en la que viajaba una familia de valencianos ha conmovido de lleno a la sociedad española. En estos momentos se sigue buscando al padre y dos de sus hijos, desaparecidos en el naufragio este fin de semana.

Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de la pareja, Andrea Ortuño. Este lunes se ha hallado el cadáver de Lía, la hija de Ortuño, tal y como ha explicado un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la menor de 12 años ha provocado una inmensa tristeza en el fútbol base. Lía había jugado en el Club de Fútbol Malvarrosa y en el Patacona C.F., quienes han transmitido su pésame y recuerdo a la jugadora.

"Lía no solo era una gran futbolista, sino una persona querida, comprometida y llena de valores que siempre llevó con orgullo nuestro escudo. Su pérdida deja un vacío imposible de describir”, escribía el Club de Fútbol Malvarrosa en sus redes sociales.

“En estos momentos tan duros, todo el club quiere mostrar su apoyo absoluto y sincero a su familia, amistades y seres queridos. Estamos con vosotros, compartiendo vuestro dolor y acompañándoos en cada pensamiento y cada recuerdo”, han señalado.

Por su parte, el Patacona C.F. también ha querido enviar sus más sentido pésame a la familia de Lía, exjugadora del club. “Esperamos que Lía pueda seguir jugando allá donde esté, nunca la olvidaremos”, concluye dicho club en su comunicado difundido en redes sociales.

Ha sido durante la madrugada de este lunes cuando los equipos de rescate del país asiático han informado, concretamente, de que han recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde el pasado viernes naufragó el barco. Concretamente, se trata de la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, tal como han precisado las autoridades de Indonesia.

Ahora, aún quedan tres españoles de la familia desaparecidos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores, un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas.

En un comunicado, los familiares de los desparecidos han rogado "una oración por todos ellos" y han pedido espacio: "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.