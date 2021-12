Cataluña pide no hacer cenas y comidas navideñas de empresa, que se hunden por la sexta ola

Las dudas se han disparado tras el brote de covid que asciende ya a 96 persona s tras una comida de navidad entre los profesionales del Hospital Regional de Málaga, quienes se hicieron un test de antígenos previamente y siguieron las medidas de seguridad. ¿Qué podemos hacer para evitar contagiarnos? Los expertos recomiendan limitar los encuentros fuera de la burbuja y en cuenta a cenar con no vacunados advierten de que estos transmiten el virus más que los que sí se han inmunizado.

Mascarilla, distancia y ventilación siguen siendo claves en las cenas y comidas navideñas. En cuanto a los test de antígenos son útiles si se presentan síntomas pero no tanto cuando uno aún no ha desarrollado la enfermedad por lo que se pueden dar falsos negativos. Estas pruebas tienen que realizarse "durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde la aparición de síntomas". Por tanto, hay que tener en cuenta que la fiabilidad nunca es completa, ya que si se efectúa la prueba sin síntomas o cuando la carga viral es baja puede dar lugar a un resultado diferente.Aun así, son uno de los productos estrellas de las navidades.

Las comidas y cenas de empresa comienzan a perder comensales y los hosteleros van notando las cancelaciones y cómo se les quedan las mesas vacías. Pero es la mejor forma de reducir riesgos innecesarios. La aparición de la nueva variante sudafricana y el aumento de la incidencia acumulada en España ha provocado un goteo de cancelaciones de las reservas en restaurantes para las próximas semanas hasta dispararse al 20%. No obstante, estas cancelaciones afectan a las grandes empresas con más de 100 comensales y no tanto a los grupos de amigos, familiares y de empresas pequeñas. El sector mantiene las previsiones para esta campaña con un desplome del 15% de la facturación en comparación con los niveles previos a la pandemia, según adelanta Ok Diario.