Las cenizas del volcán de La Palma provocan terminales vacíos, ferrys llenos y mala calidad del aire

Los ciudadanos no se quieren arriesgar ante la erupción de una volcán que no cesa. "Habíamos reservado ya en barco porque estábamos viendo que estaba empeorando el tiempo. Los vuelos cancelados se suceden. "Teníamos que volver en avión el sábado. Y anoche nos lo anularon otra vez", comentan los damnificados por una ceniza que no cesa y que mantiene el aeropuerto inoperativo mientras se sigue limpiando.