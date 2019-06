Ciudadanos no negociará en Gobiernos con Vox, Podemos y nacionalistas

Ciudadanos no negociará en gobiernos con Vox y Podemos. Quedan descartados también los nacionalistas. Lo anuncia después de la reunión de una Ejecutiva en la que, según Villegas se ha tomado una decisión por unanimidad. No es de extrañar esta dado el cúmulo de opciones que ha presentado Villegas. A tenor de sus palabras los acuerdos con Vox están descartados. Si Vox cumple su palabra, el centro derecha tendrá difícil gobernar en Madrid. Las palabras de Ciudadanos coinciden con el anuncio de Vox de no aprobar las cuentas en Andalucía por no presentar el espíritu del cambio.