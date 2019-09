El CNI catalán dirigió a los CDR en el "asalto al Parlament"

Además este detenido mantuvo junto a otros cuatro arrestados una reunión "secreta" con la hermana del expresidente Puigdemont hace un año. La intención, según el auto era entregar documentación "sensible y establecer comunicaciones seguras" entre Puigdemont y Torra, aunque los planes, según la fiscalía, no fueron más allá.porque ese día, afirma, "estaba en el hospital cuidando de su padre".

Afirma el juez que los detenidos empleaban teléfonos clandestinos y comunicaciones seguras. Ferrán Jolís era el encargado de la seguridad de las conversaciones pero en una llamada intervenida por la Guardia Civil reconoce "Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada". Eran conscientes de lo que hacían.