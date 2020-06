La "inviolabilidad absoluta" de don Juan Carlos, según los letrados de las Cortes

No procede admitirlas

La posición de los letrados de la Cámara Baja no varía y, como habían mantenido las anteriores veces que se registraron estos escrito, considera que "no procede" admitirlas a trámite "toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado".