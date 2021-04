Las balas de la discordia política: el agujero negro de Correos convierte la política en un lodazal

Turnos, protocolos, escáneres: el CSIF exige explicaciones

La campaña de Madrid desquiciada

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido un cordón sanitario contra VOX y ha cargado contra el PP por no querer hacerlo por intereses electorales. No obstante, no ha respondido al ser preguntada por los pactos del Gobierno con Bildu y se ha limitado a decir que no se quería centrar en ninguna formación política, ni en la comunidad de Madrid para no ser reprendida por la Junta Electoral. O sea que el control sanitario es en este caso selectivo. Ayuso ha respondido que en caso de ganar el PSOE la apoye, algo que Gabilondo ha rechazado. El objetivo es que Ayuso si gana, no pacte. Y el PP, que considera que hay un doble rasero entre esta violencia condenable y la de Vallecas, no ca a dejar de gobernar si necesita a Vox. El lío lo ha reflejado bien Villacís, en esta campaña con mucho odio, frentes y escasas propuesta. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, que ha confesado sentirse "hasta los ovarios", ha reivindicado en el Pleno de Cibeles un Madrid "que se parece más a un vídeo de C. Tangana que a un Madrid de cartón piedra".