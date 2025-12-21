Maitena Berrueco 21 DIC 2025 - 03:00h.

El tradicional mercado navideño vasco se celebra el 21 de diciembre

La fiesta del agro vasco se celebra en Gernika: así es el mercado conocido como el 'Último lunes'

BilbaoNi el encendido de las luces navideñas, ni los niños de San Ildefonso cantando los números de la lotería, en el País Vasco la Navidad empieza con la Feria de Santo Tomás. Un mercado, que se celebra en multitud de localidades de la geografía vasca, en el que los baserritarras ofrecen en sus puestos los mejores productos de sus caseríos, desde quesos a alubias, pasando por txakoli, miel o verduras.

Todo ello amenizado con música, trajes tradicionales y, por supuesto, por el aroma de los talos recién hechos, una especie de torta de harina de maíz y agua, sin levadura, cocida a la plancha y que se acompaña, hhabitualmente,de txistorra o chorizo.

La mayoría de municipios celebran Santo Tomás el 21 de diciembre, es el caso de los mercados más multitudinarios, el de Bilbao y el de Donostia. Hay que remontarse al siglo XIX para encontrar los orígenes de una tradición que nació cuando la gente de los caseríos bajaba a la capital en el día de Santo Tomás para pagar a los propietarios las rentas de las tierras que cultivaban. Solían ir con el dinero de la renta, pero también con productos del caserío que no se podían encontrar en la ciudad. A su vez, se aprovisionaban de productos que no tenían en el campo.

La tradición de celebrar este mercado, previo a la Navidad, continúa en nuestros días y ‘Santoto’, que a pesar de su nombre adolece de origen religioso, se ha convertido en el pistoletazo de inicio de las fiestas navideñas en Euskadi y un reclamo para que vecinos y visitantes paseen entre sus puestos y degusten los productos kilómetro 0.

La del 21 de diciembre es, sin duda, la feria más importante de Bilbao, donde El Arenal y el Casco Viejo se llenan de puestos. La gran fiesta del final del otoño en San Sebastián arrancó en la Plaza de la Constitución, aunque hoy en día se ha extendido por buena parte de la ciudad. Un escaparate del agro vasco, donde disfrutar de los productos de los baserritarras en vísperas de Navidad, pero también un día para disfrutar de la tradición y la cultura vasca.