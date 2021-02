Simón: "El que introduce el virus en la familia es el chaval que ha estado en la fiesta donde se han morreado 100 personas”

La decisiones tomadas en el Consejo Interterritorial "son políticas"

Más allá, tras ser preguntado por una alumna al respecto de si no hubiera sido mejor, en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, haber tenido “una estrategia mantenida en el tiempo, global y a nivel de Estado”, Simón explica a los asistentes que “en el estado de alarma solo puedes hacer lo que está escrito”: “Es cierto que si se hubiera ido a por esa opción se hubiera tenido que defender cada 15 días en el Congreso, y como ya se vio con el primer estado de alarma, llegó un momento en que no se conseguía el consenso para aprobarlo”, señala, antes de intentar dar respuesta a una nueva pregunta, esta vez, sobre las razonas por las cuales personas implicadas en salud pública, como las que intervienen en el Consejo Interterritorial, no son capaces de llegar a un consenso unánime: “Las decisiones políticas son políticas”, dijo, dejando claro que también lo son en el propio Consejo Interterritorial.

Dos minutos en clase sin mascarilla

Según informa 'Todo es Mentira', el epidemiólogo además estuvo dos minutos en clase sin hacer uso de la mascarilla, asegurando en esos instantes que él no podía contagiar a ninguno de los presentes: Yo, hoy, no le puedo transmitir el virus a ninguno de aquellos. Seguro”. “Si se ponen enfermos mañana, que no me echen la culpa a mí. Ninguno de ellos. Ni siquiera a ti y a ti”, llegó a decir también a las primeras filas, según recoge 'TEM'.