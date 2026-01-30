Alberto Rosa 30 ENE 2026 - 19:08h.

Se trata de una onubense de 39 años que volvía de examinarse en Madrid a unas oposiciones de funcionarios de prisiones

Huelva despide a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral religioso

Una mujer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, herida en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ha muerto este viernes. Se trata de la víctima número 46 del trágico incidente, tras el que permanecían tres heridos en la UCI hasta el día de ayer, según datos de la Consejería de Sanidad.

Se trata de la onubense Patricia, de 39 años y procedente de La Palma del Condado. La mujer permanecía muy grave. El día del accidente viajaba en el vagón dos del Alvia y volvía de Madrid tras participar en un examen de oposiciones a funcionario de prisiones ese domingo 18 de enero.

La mujer fue intervenida de urgencia en el hospital y los propios médicos pusieron en lo pero a la familia cuando consiguieron saber que Patricia se encontraba entre los heridos y estaba ingresada.

El Servicio Andaluz de Salud ha informado este mismo viernes que se ha dado un alta hospitalaria más (en el Hospital Cruz Roja de Córdoba), por lo que permanecen 17 personas ingresadas (16 adultos y un menor). En planta hay un total de 13 atendidos (seis de ellos en el Reina Sofía). En la UCI se mantienen así tres personas.

16 adultos y un menor continúan ingresados

Por lo que se refiere a los hospitalizados, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 109 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 16 adultos y un menor.

En relación a los cambios sobre el parte de este jueves, además del traslado de un adulto de UCI a planta en el Hospital Reina Sofía, el alta mencionada la ha recibido un adulto en el Hospital Cruz Roja, al tiempo que se ha realizado el traslado de un adulto del Hospital Cruz Roja de Córdoba al Hospital Infanta Elena de Huelva. Así, en planta de hospitalización de los hospitales andaluces permanecen 13 personas, en concreto 12 adultos y un menor.

En cuanto a los adultos, seis de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía; tres en el Hospital Infanta Elena de Huelva; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.