Un total de 5.123 empleados de Telefónica se presentan como voluntarios a los expedientes de regulación de empleo

Rosauro Varo renuncia a sus cargos en los consejos de Movistar+ y Telefónica España cuando arranca el plazo de adhesión a los ERE

Un total de 5.123 empleados de Telefónica se han presentado como voluntarios a los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sus tres empresas principales, con lo que se ha superado el número de plazas mínimas acordadas entre dirección y sindicatos, según han informado fuentes de UGT y CCOO.

Telefónica y los sindicatos, participantes en la negociación de la salida de miles de trabajadores de la empresa, mantendrán una reunión el 4 de febrero para revisar las solicitudes y para cerrar los flecos del ERE, según han informado fuentes de UGT y CCOO.

Se han contabilizado provisionalmente 3.955 solicitudes para el ERE de Telefónica España, 989 para Telefónica Móviles y para Telefónica Soluciones, 179. El plazo de presentación de solicitudes para adherirse voluntariamente al expediente de regulación de empleo concluyó este jueves a las 23.59 horas.

El número de salidas se fijó por cada filial, pero en algunas no se ha llegado al 70% de lo previsto.

En el acuerdo se fijó que el número de salidas en estas tres filiales sería de 3.765 (2.925 en Telefónica de España, 720 en Telefónica Móviles y 120 en Telefónica Soluciones).

Está previsto que este mismo viernes trascienda el número de adhesiones a los expedientes de regulación de empleo presentados para sus unidades globales, después de que se ampliara el plazo en tres de ellas al no completarse la lista de salidas con voluntarios.

El plazo para adscribirse a la lista de voluntarios de estas tres unidades globales, Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions, concluyó el lunes y se amplió al jueves después de que no se cubrieran con voluntarios todas las plazas previstas.

En total, estaban previstas 585 plazas para voluntarios en estas tres unidades globales y se han cubierto 398, menos del 70 % de las plazas cubiertas. También quedan pendientes de conocer los datos en Movistar Plus +.