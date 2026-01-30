L Sociedad Española del Dolor ve "deseable" que el médico de familia, debidamente formado, pudiera prescribir cannabinoides en indicaciones con evidencia

Carola consume cannabis como uso medicinal: “Me ha ayudado a no querer morir todo el tiempo”

El Ministerio de Sanidad, a través del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha abierto la puerta a que la dispensación de preparados estandarizados de cannabis para uso medicinal, actualmente restringida a los servicios de farmacia hospitalaria, se extienda a las oficinas de farmacia comunitaria.

Así lo ha señalado Padilla en declaraciones en la apertura de la jornada 'Medicamentos a base de cannabis' organizada por la Sociedad Española del Dolor (SED), en la que ha admitido que desde un principio el Ministerio sabía que la regulación del cannabis medicinal "no iba a colmar todas las expectativas", tras lo que ha informado de que se revisará el real decreto a fin de año para flexibilizar la dispensación "si es pertinente".

Sanidad se compromete a revisar la normativa sobre el uso de cannabis medicinal a finales de 2026

Durante su intervención, Padilla ha apuntado que el real decreto, de octubre de 2025, que regula por primera vez el uso medicinal del cannabis "puede parecer muy estricto, pero es notablemente garantista". Según incide, la regulación va a permitir "aprender y modificar el texto en función de la evidencia disponible", y se abre así a su flexibilización futura.

En ese sentido, Javier Padilla considera que las diferencias "entre lo real y lo esperado pueden resolverse en el ámbito de la flexibilidad" y ha mostrado el compromiso de revisión a finales de 2026, con el fin de hacer los cambios necesarios esta legislatura.

"Después de un periodo inicial de dispensación en el ámbito hospitalario puede abrirse al ámbito de la oficina de farmacia comunitaria, en el caso de que se vea pertinente", ha dicho.

Sobre ello, además, ha precisado que en el proceso normativo Sanidad se ha reunido con otros países en los que la regulación del cannabis medicinal era una puerta para regular con fines recreativos, dejando claro que "ese no es el caso de España".

La Sociedad Española del Dolor ve "deseable" que el médico de familia pueda prescribir cannabiodes

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española del Dolor, María Madariaga, ha recordado que el real decreto de preparados estandarizados de cannabis limita el uso del cannabis medicinal "a pacientes seleccionados y bajo protocolos rigurosos" por lo que hay tratamientos que no llegan a pacientes que lo necesitan.

Por ello, desde la SED han propuesto que se avance en la dispensación del cannabis medicinal en la farmacia comunitaria y, de forma progresiva, en el ámbito de la Atención Primaria, para atender al paciente con dolor crónico refractario, es decir, con dolor persistente de 3 a 6 meses de duración.

En esta línea, desde la SED destacan que varios estudios avalan la eficacia de los cannabinoides en el dolor crónico, con un perfil de seguridad favorables y sin efectos adversos graves ni signos de adicción.

Concretamente, y a ese respecto, entre los pacientes candidatos, la SED cita a aquellos con espasticidad asociada a esclerosis múltiple que no responden a tratamientos convencionales, personas con formas graves de epilepsia y pacientes con náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, entre otros grupos.

Con todo ello en cuenta, para la Sociedad Española del Dolor sería "deseable" que el médico de familia, debidamente formado, pudiera prescribir cannabinoides en indicaciones con evidencia, del mismo modo que hoy prescribe opioides como otras muchas especialidades médicas relacionadas con el dolor.