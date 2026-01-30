Juan Francisco pasa sus primeros días en prisión con una extraña actitud para alguien que nunca ha estado en la cárcel

Multitudinaria despedida y último adiós a Álex, menor de 13 años asesinado en Sueca: “Nadie borrará tu sonrisa”

ValenciaJuan Francisco, el asesino confeso del pequeño Álex a quien arrebató la vida asestándole seis puñaladas después de que acudiese a su casa para jugar a la videoconsola con su hijo, se encuentra pasando sus primeros días en la cárcel de Picassent bajo prisión provisional sin fianza.

Mientras la familia del menor y Sueca entera se intentan recomponer de tanto dolor, Juan Francisco permanece en silencio, pero sin atisbos de arrepentimiento, aseguran testigos de sus primeras horas entre rejas y recoge El Levante.

“Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir” son las únicas palabras que han salido de su boca en referencia al caso y las declaraciones que ya realizó a la Guardia Civil, donde alegó un “ataque de locura”.

El comportamiento de Juan Francisco en la cárcel, una persona que nunca ha estado detenida ni en un calabozo, es “extrañamente tranquilo e incluso frío”, destacan quienes le rodean.

Desde la cárcel le han aplicado el protocolo antisuicidios, una medida que se utiliza en las cárceles españolas para detectar a aquellos reclusos que podrían intentar quitarse la vida. Cuando entra en prisión un nuevo interno, un equipo multidisciplinar lo entrevista para detectar si tiene tendencia a autolesionarse.

Entre las medidas del protocolo antisuicidio existe la figura del preso sombra o recluso de apoyo, que acompaña las 24 horas al reo con la intención de evitar que se autolesione. Además, el preso sombra tratará de ayudar a su compañero de celda a mejorar sus relaciones sociales en la cárcel y potenciará para ello que participe en actividades deportivas u ocupaciones.

Asesinato sin motivo aparente

Juan Francisco, bibliotecario de 48 años, está siendo investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El presunto autor de los hechos se presentó la tarde del pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda.

En su primera declaración, manifestó a los agentes que, en un momento dado y sin motivo aparente, agredió al menor, amigo de su hijo, a quien encontraron sin vida en el baño de la vivienda.

El detenido señaló asimismo a los agentes en su primera declaración en el cuartel que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.