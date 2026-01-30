Logo de telecincotelecinco
Una mujer de 55 años mata a su marido en Bilbao: ha confesado el crimen a la Ertzaintza antes de ser detenida

Agentes de la Ertzaintza
Agentes de la Ertzaintza en Bilbao.. Europa press
BilbaoUna mujer, de 55 años, ha sido detenida esta mañana en Bilbao acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años y de procedencia europea, en su domicilio del barrio de Uribarri. La mujer ha confesado el crimen y la Policía Científica trabaja a esta hora en el lugar del crimen.

La Ertzaintza se ha personado en el domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri tras haber recibido un aviso por un presunto homicidio. Los agentes han encontrado en su interior el cuerpo de un hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

La mujer, acusada de un presunto delito de homicidio

En el domicilio también se encontraba una mujer, de 55 años y de origen latinoamericano, quien ha comentado que ella había sido la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de los hechos.

