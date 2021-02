Piqué vota y se encuentra a su hermano como el presidente de la mesa

Gerard Piqué suele ser protagonista dentro y fuera de juego. Nunca se ha callado sus opiniones políticas y lo mismo que defendió la Roja ha apostado siempre por el derecho a decidir aunque nunca se ha declarado independentista. No podía faltar a su cita con las urnas. Y no ha fallado aunque como si fuera una sombra que le persigue ha vuelto a ser noticia protagonizando una jornada electoral en la que se ha visto votar a madridistas en el Camp Nou y a ateos en Iglesias. No ha faltado gente que se lo ha tomado con humor acudiendo a la cita vestido de payaso.