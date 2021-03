El Gobierno amplía hasta el 30 de marzo las restricciones a vuelos de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado de que la tercera ola de contagios de coronavirus "todavía no se ha acabado ", por lo que ha pedido a las comunidades autónomas "precaución" en la desescalada. Y es que, tal y como ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a pesar de que se está produciendo una "ralentización" en la incidencia de contagios en España, el nivel de ocupación de pacientes Covid-19 en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue en "niveles altos".

Finalmente, Montero ha insistido en que España todavía está "lejos" de alcanzar el objetivo de tener una incidencia de 50 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes a 14 días , por lo que ha vuelto a instar a las autonomías a tener precaución para que "no se produzcan situaciones de repunte que lleven a una cuarta ola".

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no se contempla bajar el IVA de las mascarillas FFP2 porque estas mascarillas "no son obligatorias". Los ciudadanos, no obstante, han disparado las compras de las mismas al ver las recomendaciones de otros países europeos.